Manchester City estreia com goleada em casa no Inglês

MANCHESTER - Atual vice-campeão, o Manchester City mostrou nesta segunda-feira que também vai brigar pelo título da atual edição do Campeonato Inglês. Logo em sua estreia, o time aplicou 4 a 0 sobre o Newcastle, diante de sua torcida, em jogo isolado da rodada de abertura da competição.

Em seu primeiro jogo oficial na temporada, o City contou com novo técnico no banco de reservas, o chileno Manuel Pellegrini, a estreia do brasileiro Fernandinho logo entre os titulares e o brilho dos seus principais jogadores. David Silva, Agüero, Yaya Touré e Nasri foram os responsáveis pelos gols do time anfitrião. Dzeko também se destacou, mas não balançou as redes.

A contagem foi aberta logo aos 6 minutos de jogo. David Silva aproveitou rebote dentro da área e cabeceou para as redes. Aos 22, Agüero recebeu pelo meio, invadiu a área e bateu na saída do goleiro rival. Antes do intervalo, Steven Taylor recebeu o cartão vermelho direto e deixou o Newcastle com um a menos em campo.

Melhor para o City, que ficou em situação ainda mais favorável. Touré ampliou a vantagem ao acertar bela cobrança de falta da esquerda, aos 5. E Nasri, que acabara de entrar em campo, entrou na área e bateu no canto esquerdo do goleiro, aos 22 minutos, sacramentando a goleada dos donos da casa.