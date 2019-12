Manchester City evita lamentar duelo com Real Madrid: 'É preciso vencer o melhor'

Ainda em busca do seu primeiro título da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City não poderia ter pela frente um rival mais tradicional do que o Real Madrid nas oitavas de final. O embate entre um time que nunca venceu o torneio e o seu maior ganhador, com 13 taças, foi determinado através de sorteio realizado pela Uefa na sua sede em Nyon, na Suíça.

O Manchester City foi o líder do Grupo C da Liga dos Campeões, com 14 pontos. E acabou sendo o time apontado como adversário do Real, um dos segundos colocados das chaves da competição. A história do oponente, dirigido por Zinedine Zidane, pesa na avaliação das dificuldades que a equipe inglesa imagina encarar, embora evite lamentá-las.

"O Real Madrid é um time top, por isso, sem dúvida é um confronto difícil, já que o Madri venceu esta competição 13 vezes e é o melhor da história da competição. Embora eles tenham ficado em segundo lugar no grupo, conhecemos sua história nesta competição, mas se você quer ser o melhor, precisa vencer o melhor. A melhor maneira de começar isso é com o Real Madrid", afirmou Txiki Begiristain, diretor de futebol do City.

Diretor de relações institucionais do Real Madrid, o ex-jogador Emilio Butragueño representou o clube no sorteio. O agora dirigente destacou os investimentos realizados pelo City nas temporadas recentes e apontou o jogo de ida, no Santiago Bernabéu, como determinante para a definição da série.

"Eles investiram muito dinheiro nos últimos anos, mas somos o Real Madrid e temos condições de enfrentar qualquer rival. Ainda temos semanas para ver como chegamos. O primeiro jogo é em casa e precisamos obter um bom resultado no Bernabéu com a nossa torcida e depois ir para o Manchester para tentar voltar aqui para Nyon para o sorteio das quartas de final", disse.

Ao definir a tabela das oitavas de final da Liga dos Campeões, a Uefa reservou os dias 26 de fevereiro e 17 de março para os duelos entre Real Madrid e Manchester City, na Espanha e na Inglaterra, respectivamente.