Manchester City faz 2 a 0, mas cede empate ao CSKA e se complica

O Manchester City perdeu uma grande chance de vencer nesta terça-feira e complicou sua situação na Liga dos Campeões da Europa. A equipe inglesa foi à Rússia e abriu 2 a 0 diante do CSKA Moscou em jogo disputado com portões fechados, mas cedeu o empate no segundo tempo, ficou no 2 a 2 e já começa a ver as chances de classificação para a segunda fase ficarem distantes.

O resultado deixou o Manchester City com apenas dois pontos em três rodadas no Grupo E da competição, na terceira posição. O líder Bayern de Munique tem seis, enquanto a segunda colocada Roma tem quatro. Bávaros e romanos ainda têm um jogo a menos e se enfrentam nesta terça na Itália. Por sua vez, o CSKA somou seu primeiro ponto no torneio.

A partida desta terça começou toda nas mãos do City, que imprimiu seu ritmo no primeiro tempo e conseguiu uma boa vantagem. Aos 28 minutos, após saída errada do adversário, Dzeko foi lançado, arrancou e tocou para Agüero mandar para o gol vazio. Aos 36, Yaya Touré deu ótimo lançamento para Zabaleta, que ajeitou para Agüero bater. O chute não saiu como esperado, mas Milner apareceu na segunda trave para escorar e marcar.

A vantagem tranquilizou o City, que diminuiu o ritmo e passou a tocar a bola na etapa final. Ainda assim, parecia com o jogo controlado até os 19 minutos, quando Doumbia descontou. Após rápida troca de passes, Musa bateu cruzado e o atacante escorou. O próprio Doumbia sofreria pênalti de Kolarov aos 40 minutos. Natcho bateu bem e selou o empate.

Em situação complicada, o City volta a campo pela Liga dos Campeões precisando da vitória novamente diante do CSKA, no dia 5 de novembro, mas desta vez na Inglaterra. Pelo Campeonato Inglês, o próximo compromisso da equipe será diante do West Ham, neste sábado, em Londres.