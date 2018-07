Manchester City faz 3 a 0 no Tottenham em amistoso nos Estados Unidos

O Manchester City venceu o Tottenham por 3 a 0 neste sábado, em Nashville, nos Estados Unidos, pelo torneio amistoso International Champions Cup. Foi o segundo triunfo consecutivo da equipe na competição. Na partida anterior, na última quinta-feira, havia goleado o Real Madrid por 4 a 1.

Novamente a equipe de Guardiola não encontrou dificuldade no jogo da pré-temporada. Com a presença dos brasileiros Danilo, Fernandinho e Gabriel Jesus, o time abriu o marcador logo aos dez minutos, com John Stones. No segundo tempo, ampliou aos 28 com Raheem Sterling. E, nos acréscimos, fechou a conta com Brahim Diaz.

O Manchester City fará mais um amistoso antes da estreia oficial na temporada. Na próxima sexta-feira enfrentará o West Ham. O primeiro confronto pelo Campeonato Inglês acontecerá dia 12, contra o Brighton & Hove Albion, recém-promovido da segunda divisão nacional.