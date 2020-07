Manchester City faz 5 a 0 no Newcastle e fica perto de garantir o vice no Inglês

Com o título garantido pelo Liverpool na semana passada, restou ao Manchester City entrar em campo nas últimas rodadas do Campeonato Inglês com o objetivo de assegurar a segunda colocação ao final da temporada. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola deu mais um passo para isso ao golear o Newcastle por 5 a 0, no Etihad Stadium, em Manchester, pela 34.ª rodada. O centroavante brasileiro Gabriel Jesus deixou o dele ao abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo.

Com a goleada em casa, o Manchester City chegou aos 69 pontos e se aproveitou do empate do Leicester City na rodada para abrir vantagem para a terceira posição, que agora é do Chelsea com 60. Como faltam apenas quatro rodadas para o final do campeonato, o clube de Manchester precisa de apenas quatro pontos, sem depender de outros resultados, para assegurar o vice.

Em campo, o Manchester City foi superior o tempo todo com seu estilo de jogo ofensivo e logo abriu o placar, aos 10 minutos, com Gabriel Jesus. O capitão espanhol David Silva recebeu na esquerda e fez um cruzamento rasteiro para a área. O atacante recebeu com liberdade e apenas tocou no canto direito do goleiro Dubravka.

Pouco depois, aos 21 minutos, em mais uma jogada pelo lado esquerda, o meia belga Kevin De Bruyne foi lançado na área e passou para o argelino Mahrez, que bateu rasteiro para o gol e anotou mais um para os donos da casa.

Depois do intervalo, o Manchester City não diminuiu o ritmo. A equipe marcou o terceiro aos 13 minutos com um gol contra. Gabriel Jesus fez uma rápida tabela com Foden e invadiu a área do Newcastle. Ritchie tentou desarmar o brasileiro, mas acabou chutando em Federico Fernández e a bola entrou. Aos 20, David Silva cobrou falta na entrada da área com perfeição para anotar o quarto e Sterling fez o seu já nos acréscimos, aos 46.

OUTROS JOGOS

Na briga por vaga na próxima edição da Liga Europa, o Sheffield United derrotou o Wolverhampton por 1 a 0, em casa. O time mandante está agora na sétima colocação com 51 pontos, apenas um atrás do rival desta quarta-feira, que ocupa o sexto lugar. A vaga na competição continental neste momento está com o Manchester United, o quinto, que tem 55 pontos e joga nesta quinta contra o Aston Villa, em Birmingham.

Em Londres, o West Ham foi derrotado pelo Burnley por 1 a 0 e segue ameaçado pelo rebaixamento. Tem 31 pontos, em 16.º lugar, e pode ver Aston Villa e Bournemouth, com 27 cada e dentro da zona de degola, se aproximarem caso vençam nesta quinta-feira.