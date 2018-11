Manchester City faz 6 a 1 no Southampton e se isola na liderança do Inglês

Depois do tropeço do Liverpool, o Manchester City fez a lição de casa neste domingo para assumir de forma isolada a liderança do Campeonato Inglês. E que lição. O time comandado por Josep Guardiola aplicou 6 a 1 no Southampton, diante de sua torcida, no Etihad Stadium, pela 11ª rodada.

Raheem Sterling foi o grande nome da partida. Além de marcar dois dos seis gols do City, ele participou de praticamente todos os lances ofensivos dos anfitriões. Entre os brasileiros em campo, Fernandinho foi titular, assim como Ederson, que causou a penalidade que gerou o gol do Southampton. Gabriel Jesus não saiu do banco de reservas.

Com o resultado, o City chegou aos 29 pontos, dois a mais que o Liverpool, que atingiu os 27 ao empatar com o Arsenal por 1 a 1, no sábado, em Londres. O Chelsea, que entra em campo contra o Crystal Palace ainda neste domingo, pode chegar aos 27 pontos.

Para abrir o placar neste domingo, o time de Manchester contou com uma ajuda de Hoedt, que anotou contra logo aos seis minutos. Sergio Agüero, aos 12, e David Silva, aos 18, aumentaram a contagem com facilidade. E, antes do intervalo, Sterling anotou o seu primeiro na partida aos 47.

O Southampton marcou o seu gol de honra aos 29 minutos, quando Ederson saiu mal do jogo e derrubou o atacante Danny Ings dentro da área. O próprio Ings foi para a cobrança e converteu.

Na segunda etapa, sem perder o ritmo, o City voltou à carga logo aos 22 minutos, novamente com Sterling. E o alemão Leroy Sané selou a goleada aos 46 minutos da etapa final.