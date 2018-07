Manchester City faz sua parte e mantém luta por título do Inglês

LONDRES - O Manchester City se aproveitou muito bem do tropeço do Liverpool - derrota por 2 a 0 para o Chelsea - para entrar de vez na briga pelo título do Campeonato Inglês. Neste domingo, em partida válida pela 36ª rodada da Liga, a equipe derrotou o Crystal Palace por 2 a 0, fora de casa. O triunfo levou o Manchester City aos 77 pontos, em terceiro lugar na tabela. Porém, o time tem um jogo a mais a disputar do que o líder Liverpool, com 80 pontos, e o segundo colocado Chelsea, com 78 pontos.

Assim, se vencer os próximos jogos, o City se sagrará campeão sem depender de outros resultados, a não ser que o Liverpool atinja o improvável feito de superá-lo no saldo de gols - a equipe tem oito a mais do que o atual líder.

Embalado pelo tropeço do Liverpool momentos antes, o Manchester City abriu o placar logo aos quatro minutos, quando Yaya Touré cruzou para Dzeko, de cabeça, fazer 1 a 0. O segundo gol do time saiu no final da primeira etapa, mais uma vez com a participação de Yaya Touré. Dessa vez, aos 43 minutos, ele fez linda jogada individual, passou por vários marcadores e bateu de dentro da grande área, com a bola entrando no ângulo direito da meta do Crystal Palace.

Com a boa vantagem do Manchester City, o time diminuiu o ritmo no segundo tempo e viu o Crystal Palace equilibrar o jogo. Mesmo assim, a equipe de Manchester não teve a sua importante vitória ameaçada e se tornou um forte candidato a conquistar o título do Campeonato Inglês.