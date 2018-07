Manchester City fica sem Micah Richards por 4 meses

Richards precisou ser operado em razão do rompimento do menisco do joelho direito. "Eu estou usando muletas", afirmou. "Eu não posso fazer nada nas próximas quatro a seis semanas e provavelmente estarei de volta em 12 a 16 semanas", afirmou o defensor, que havia perdido o início desta temporada por causa de uma lesão no tornozelo direito.

Além de Richards, o Manchester City sofreu outras baixas na lateral direita recentemente. Pablo Zabaleta e o recém-contratado Maicon devem retornar em breve ao time após se recuperarem de lesões.

O Manchester City ocupa a terceira colocação no Campeonato Inglês e volta a jogar no torneio no próximo sábado, quando vai enfrentar o West Ham.