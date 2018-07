Manchester City ganha confronto direto e assume a vice-liderança

O Manchester City mostrou força e venceu o confronto direto contra o Southampton, neste domingo, 30, no primeiro jogo do dia pelo Campeonato Inglês. Fora de casa, marcou dois gols quando já estava com um jogador a menos para ganhar por 3 a 0 e ultrapassar o rival na briga pela vice-liderança do torneio.

Com o resultado, o City chegou ao quarto jogo sem derrota no Inglês e foi a 27 pontos, permanecendo ainda a frente do líder Chelsea, cada vez mais disparado na frete. Afinal, o antigo vice-líder, o Southampton, caiu para o terceiro lugar, ainda com 26 pontos, perdendo cinco jogos de invencibilidade.

Os três gols do jogo no St. Mary''s Stadium saíram no segundo tempo. Aos 6, Agüero rolou para trás e Yaya Touré chutou rasteiro, seco, no canto direito de Forster, que pulou, mas não alcançou. No mesmo lugar entrou o chute de Lampard, que carregou pelo meio aos 35 e deixou o goleiro da seleção imóvel.

Quando saiu o segundo gol, o City já tinha um jogador a menos. O francês Mangala fez falta por trás para não deixar Long invadir a área sozinho e foi expulso a 14 minutos do fim. Mesmo assim os visitantes ainda conseguiram fazer o terceiro, com Clichy batendo no ângulo após cruzamento de Agüero.