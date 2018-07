Manchester City ganha de virada do Porto em Portugal O Manchester City ganhou de virada do Porto, por 2 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio do Dragão, em Portugal, e ficou com boa vantagem para conseguir a vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Agora, o time inglês decidirá a classificação em casa, dependendo apenas de um empate, na próxima quarta, no City of Manchester, para avançar.