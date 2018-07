Manchester City ganha fácil e segue líder na Inglaterra

Agora, o Manchester City lidera o Campeonato Inglês com 44 pontos, mantendo dois de vantagem sobre o Manchester United. Enquanto isso, o terceiro colocado Tottenham tem apenas 34 pontos, mas ainda joga nesta quinta-feira, contra o Chelsea, na partida que marca o encerramento da 17ª rodada.

O herói da vitória do líder foi o atacante argentino Agüero, que marcou dois gols - o outro foi de Adam Johnson. Assim, o Manchester City encerra o ano com uma campanha praticamente perfeita nos jogos em casa pelo Campeonato Inglês: perdeu apenas dois pontos no empate com o Fulham em fevereiro.

Na cola do líder, o Manchester United, mesmo jogando fora de casa, arrasou o Fulham nesta quarta-feira. Welbeck, Nani e Giggs fizeram 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Depois, Rooney, num lindo chute de fora da área, e Berbatov, com um gol de letra, fecharam o placar nos minutos finais da partida.

Também nesta quarta-feira, o Arsenal visitou o Aston Villa e ganhou por 2 a 1. Van Persie e Benayoun marcaram os gols da vitória - Albrighton descontou para os donos da casa -, levando a equipe londrina ao quinto lugar no Campeonato Inglês, com os mesmos 32 pontos do quarto colocado Chelsea.

Para o Liverpool, o dia não foi tão bom. O time pôde contar com o atacante uruguaio Luis Suárez, que foi suspenso na terça-feira por ofensas raciais, mas jogou nesta quarta porque o recurso ainda não foi julgado. Mesmo assim, não saiu do 0 a 0 com o Wigan, ficando com 30 pontos, em sexto lugar.

Mais três jogos foram disputados nesta quarta-feira pela 17ª rodada do Campeonato Inglês: Newcastle 2 x 3 West Bromwich, Everton 1 x 0 Swansea e Queens Park Rangers 2 x 3 Sunderland. E nesta quinta acontecerá apenas o confronto entre Tottenham e Chelsea, em Londres.