Manchester City garante vaga direta na Liga dos Campeões

O Manchester City levou um susto neste domingo. Sem maior dificuldade, o time do técnico Manuel Pellegrini abriu 2 a 0 sobre o Swansea City fora de casa e parecia perto da vitória que lhe garantiria a vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões . Mas os anfitriões buscaram o empate no segundo tempo e o Manchester precisou contar com atuação inspirada de Yaya Touré para garantir a vitória por 4 a 2.

A 23ª vitória levou o time aos 76 pontos, na segunda colocação do Campeonato Inglês - o líder Chelsea, com 84, já assegurou o título por antecipação. A pontuação garante à equipe de Manchester o lugar direto na Liga dos Campeões, dispensando a fase preliminar. Já o Swansea City, com 56 pontos, ocupa o oitavo lugar.

Touré foi o nome do jogo ao balançar as redes duas vezes. Ele abriu o placar aos 21 minutos de jogo e anotou o gol salvador do Manchester, aos 29 da segunda etapa, quando a partida estava empatada por 2 a 2. Antes disso, James Milner anotou o segundo dos visitantes, aos 36.

Nos acréscimos, Wilfried Bony anotou o quarto do Manchester. Ex-jogador do Swansea, ele chegou ao City em janeiro deste ano e não comemorou o seu gol. Pelo time da casa, Gylfi Sigurdsson e Bafetimbi balançaram as redes.