Manchester City garante vaga na Liga dos Campeões

Com 65 pontos, o Manchester abriu sete pontos de vantagem sobre o Liverpool e agora briga com o Arsenal pelo terceiro lugar. A posição assegura a vaga direto na fase de grupos da Liga. Já o Tottenham perdeu a chance de disputar a competição europeia pela segunda vez consecutiva.

A classificação para a Liga cumpre o principal objetivo dos novos proprietários do Manchester City, que pertence a um grupo de Abu Dabi, liderado pelo Sheikh Mansour, desde 2008. Com um investimento bilionário, o novo dono estabeleceu a meta de deixar o time entre os quatro principais da Inglaterra, garantindo vaga na Liga pela primeira vez na história do clube.

Outro objetivo era encerrar o jejum de títulos do Manchester, que já dura 35 anos. Esta marca negativa poderá ser quebrada no próximo sábado, quando o time enfrentará o Stoke City na final da Copa da Inglaterra, em Wembley.

A vitória desta terça-feira foi assegurada ainda no primeiro tempo. Aos 30 minutos de jogo, o atacante Peter Crouch bateu contra as próprias redes, na pequena área, em uma tentativa frustrada de auxiliar a defesa do time londrino.