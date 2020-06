Manchester City goleia Burnley e adia definição do título do Inglês

Dois jogos, duas vitórias, oito gols marcados. Esta é a sequência do Manchester City na retomada do Campeonato Inglês. O time comandado por Josep Guardiola goleou o Burnley por 5 a 0 nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da 30ª rodada, a primeira totalmente disputada após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus.

O resultado adiou a definição do título do Inglês. Se o Manchester tivesse tropeçado, o Liverpool tinha chance de sacramentar a conquista já na próxima rodada, após empatar sem gols com o Everton, no fim de semana. O City, portanto, ganhou uma rodada de fôlego para tentar seguir sonhando com o improvável troféu.

Isso porque o Liverpool segue com ampla vantagem na tabela. São 83 pontos, contra 63 do City, que tenta embalar novamente - na semana passada aplicou 3 a 0 no Arsenal. Já o Burnley ocupa apenas a 11ª posição, com 39 pontos.

Nesta segunda, os 90 minutos foram um confronto franco entre ataque e defesa. O Burnley jogava totalmente recuado, sem esconder a intenção de atuar somente nos contra-ataques. Do outro lado, o City tentava de todas as formas furar a retranca dos visitantes.

A primeira boa chance surgiu aos 16, quando Bernardo perdeu gol incrível ao encher o pé quase da pequena área e mandar longe. A rede balançou seis minutos depois. Phil Foden, um dos destaques do jogo, abriu o placar. Em jogada ensaiada após cobrança de escanteio, a bola encontrou Foden, que acertou forte chute rasteiro e venceu o goleiro Nick Pope.

Antes do intervalo, Mahrez marcou mais dois gols. Aos 42, ele investiu pela direita, entrou na área, resistiu à marcação e bateu cruzado, no canto direito do goleiro. Aos 47, o mesmo atacante acertou no canto direito do goleiro e converteu cobrança de pênalti sofrido por Agüero, que deixou o gramado mais cedo por lesão.

No segundo tempo, o placar foi ampliado logo aos cinco minutos. Após boa jogada pela direita, Bernardo Silva cruzou rasteiro e David Silva só completou para as redes.

O forte domínio do City contou ainda com mais um gol de Foden. Aos 17, em uma saída rápida para o ataque, Kevin De Bruyne disparou pelo meio e iniciou veloz troca de passes dentro da área. A bola encontrou Foden, que só bateu para as redes, sem hesitar.

O brasileiro Gabriel Jesus entrou no intervalo do jogo, mas teve atuação discreta. Assim como Fernandinho, atuando como zagueiro, diante do fraco ataque dos visitantes.