Manchester City goleia e avança na Copa da Inglaterra

Em casa, o Manchester City pressionou o Notts County e abriu o placar com Vieira, aos 36 minutos do primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio. E o francês fez o segundo gol da equipe em situação idêntica aos 12 minutos da etapa final.

Aos 38 minutos, Tevez, que iniciou o jogo no banco de reservas fez o terceiro gol do Manchester City. A equipe definiu a sua goleada com mais dois gols no final do jogo, marcados por Dzeko, de cabeça, aos 43 minutos, e Richards, aos 46 minutos.

CAMPEONATO INGLÊS - Em jogo adiado da 18ª rodada do Campeonato Inglês, o West Bromwich, em casa, empatou com o Wolverhampton por 1 a 1. Jamie O''Hara abriu o placar para a equipe visitante aos 40 minutos do primeiro tempo e Carlos Vela, aos 47, igualou o duelo. O West Bromwich ocupa a 17ª posição, com 28 pontos, e o Wolverhampton é o lanterna do Campeonato Inglês com 25.