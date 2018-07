Manchester City goleia e avança na Copa da Inglaterra

MANCHESTER - O Manchester City não teve qualquer problema para se classificar às quartas de final da Copa da Inglaterra. Neste domingo, em casa, no Etihad Stadium, os atuais campeões nacionais impuseram um ritmo forte no começo do jogo e golearam o Leeds, que disputa a segunda divisão inglesa, por 4 a 0. O atacante argentino Sergio Agüero marcou dois gols e foi o principal destaque do triunfo.

Insatisfeito com a atuação do Manchester City na derrota para o Southampton no último fim de semana pelo Campeonato Inglês, o técnico Roberto Mancini avisou que faria mudanças na equipe titular e cumpriu. Ele promoveu seis trocas no time e as mudanças surtiram efeito imediato.

O primeiro gol da partida saiu logo aos cinco minutos e foi marcado por Yaya Touré, que tabelou com Carlitos Tevez, driblou o goleiro Ashdown e finalizou para marcar. O segundo foi feito por Agüero, que sofreu pênalti e executou a cobrança, aos 15 minutos.

Os outros gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Tevez marcou ao sete minutos após cruzamento de Agüero. E o próprio Aguaro fez o seu segundo gol na partida aos 29 minutos. O argentino foi lançado por David Silva e tocou na saída do goleiro para selar a goleada e a classificação do Manchester City às quartas de final da Copa da Inglaterra.