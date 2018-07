Manchester City goleia e garante 4.º lugar no Inglês O Manchester City goleou o Birmingham por 5 a 1, neste domingo, diante de sua torcida, e garantiu a quarta colocação no Campeonato Inglês, dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Os destaques do jogo foram Adebayor e Onuoha, com dois gols cada.