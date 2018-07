City goleia e mantém sonho do título inglês; Chelsea tropeça

O Manchester City manteve-se vivo na briga pelo título do Campeonato Inglês ao fazer sua parte e vencer neste sábado. Sem maiores dificuldades, a equipe arrancou no segundo tempo diante do lanterna Aston Villa e goleou por 4 a 0, em casa, com dois gols do argentino Agüero, que ainda perdeu um pênalti.

O resultado levou o City a 50 pontos, ainda na quarta colocação da tabela. A equipe está sete pontos atrás do Leicester, que atua mais tarde neste sábado. Já o Aston Villa vive seu pesadelo e o rebaixamento parece questão de tempo. Está na última colocação com 16 pontos, oito atrás do penúltimo Newcastle.

Neste sábado, os visitantes até conseguiram segurar o City no primeiro tempo, quando a equipe da casa cansou de desperdiçar oportunidades. Mas logo aos dois minutos da etapa final, as coisas mudaram. Agüero foi à linha de fundo pela direita e rolou para David Silva na área. O espanhol viu Yaya Touré em melhores condições e o marfinense bateu para abrir o placar.

Era o que o City precisava para deslanchar. Somente dois minutos depois, a equipe ampliou em lance que escancarou a má fase do Aston Villa. Bony recebeu na intermediária e tentou a enfiada para Agüero. Micah Richards tentou cortar, mas a bola tocou acidentalmente no argentino e entrou.

O desespero dos visitantes era latente e o City se aproveitou disso para golear. Aos 14 minutos, Agüero fez linda tabela com David Silva pela esquerda, dominou em velocidade e marcou. Sterling, seis minutos depois, marcou o quarto após assistência de Navas. Agüero ainda perdeu um pênalti, mas não faria falta.

CHELSEA TROPEÇA

Quem segue sem embalar na temporada é o Chelsea. Depois de uma boa sequência de resultados, a equipe londrina não passou de um empate por 1 a 1 diante do Stoke City neste sábado, mesmo atuando em casa. Alexandre Pato mais uma vez ficou no banco de reservas e não entrou.

O resultado pouco mudou a vida de ambos na tabela. O Chelsea já figura na parte central em décimo, com 40 pontos, e não deve brigar por grandes objetivos na temporada. Já Stoke City é o sétimo colocado, com 43 pontos, e ainda sonha com os torneios europeus.

O Chelsea até começou melhor neste sábado e abriu o placar no primeiro tempo. O jovem Traoré, de 20 anos, aproveitou espaço na entrada da área do Stoke e bateu para marcar belo gol. Mas já aos 40 minutos do segundo tempo, saiu o empate. Após saída errada de Willian e rebote de Courtois em cruzamento, Mame Biram Diouf cabeceou para a rede.

OUTROS RESULTADOS

Outras quatro partidas movimentaram o dia no Campeonato Inglês, com destaque para o West Ham, que foi a Liverpool e conseguiu uma improvável vitória de virada sobre o Everton. Depois de sair perdendo por 2 a 0, a equipe se aproveitou da expulsão de Mirallas e venceu por 3 a 2, com gol decisivo de Payet nos acréscimos.

O Newcastle mais uma vez levou o torcedor ao desespero, perdeu para o Bournemouth por 3 a 1 em casa e segue na zona de rebaixamento. Já o Swansea respirou na tabela e se distanciou da degola ao vencer o Norwich por 1 a 0. Outro ameaçado, o Sunderland viajou para pegar o Southampton e descolou um bom empate por 1 a 1.