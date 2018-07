Manchester City goleia Fulham no Campeonato Inglês

Fora de casa, o Manchester City voltou a se aproximar dos líderes do Campeonato Inglês ao golear o Fulham por 4 a 1, em partida que encerrou a 14ª rodada da competição. Agora, a equipe soma 25 pontos e assumiu a quarta colocação, ultrapassando o Bolton, três pontos atrás dos líderes Chelsea e Manchester United. Já o Fulham está na 17ª posição, com 14 pontos.

O Manchester City praticamente definiu a sua vitória no primeiro tempo, quando dominou completamente o jogo, fez 3 a 0 no placar não teve a sua meta ameaçada e teve o controle da posse de bola. A partida foi assistida por Diego Maradona, que acompanhou mais uma boa atuação de Carlitos Tevez. No primeiro tempo, os gols foram marcados pelo atacante argentino, aos seis, Zabaleta, aos 32, e Yaya Touré, aos 35 minutos.

Superior em campo, o Manchester City ampliou a sua vantagem aos 11 minutos da segunda etapa com Tevez, que marcou o seu segundo gol na partida. Aos 25 minutos, Gera marcou para o Fulham, mas não evitou a derrota da sua equipe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.