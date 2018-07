Manchester City goleia no Vietnã e Schalke empata com o Porto

O ex-jogador do Liverpool anotou seus dois gols em apenas 12 minutos. No primeiro lance, acertou belo chute de fora da área, aproveitando passe de David Silva. No segundo gol, tabelou na entrada da área antes de bater com estilo para o gol quase da marca do pênalti.

David Silva também marcou dois, assim como Kolarov (um de pênalti e outro de falta). Os jovens Jose Pozo e Marcos Lopes, testados neste amistoso, também balançaram as redes. Pozo pertence à base do clube, enquanto Lopes já está integrado ao time principal. Brasileiro, ele nasceu em Belém. Mas tem nacionalidade angolana e portuguesa. Atualmente defende as seleções de base de Portugal.

Com seu quarto amistoso nesta pré-temporada, o Manchester City soma duas vitórias, um empate e uma derrota. O empate, por 2 a 2, com a Roma, teve triunfo dos ingleses nos pênaltis. O City ainda fará mais um amistoso antes do início da temporada, contra o Stuttgart, no dia 1º, próximo sábado. Depois, estreará no Campeonato Inglês, contra o West Bromwich, no dia 10.

ALEMANHA - No estádio de Heidewald, em Gütersloh, Porto e Schalke empataram sem gols em mais um amistoso de pré-temporada das duas equipes. O time português começou a partida com Casillas, grande reforço do clube, entre os titulares. No segundo tempo, o espanhol foi substituído pelo brasileiro Helton.