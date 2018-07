Manchester City goleia o Hull e vai à semifinal da Copa da Liga Inglesa

O triunfo manteve o City na briga por seu quarto título na Copa da Liga Inglesa, que repetiria os feitos de 1970, 1976 e 2014. Além da equipe de Manchester, o Everton se classificou ao vencer o Middlesbrough, assim como o Stoke City, que passou pelo Sheffield Wednesday.

Em Manchester, o City pouco demorou para abrir o placar. Aos 12 minutos, De Bruyne arriscou da meia-lua e acertou a trave. A sobra ficou com Bony, que tocou para o gol vazio. O gol diminuiu o ritmo da equipe, que pouco criou no resto do primeiro tempo.

Mas na etapa final, Manuel Pellegrini lançou a campo alguns nomes que ainda buscam espaço no elenco. O City cresceu e passou a martelar o adversário, até que marcou o segundo aos 35 minutos. Delph tocou para Sterling, que cruzou no pé de Iheanacho. O garoto de 19 anos apenas desviou para a rede.

O segundo gol desestabilizou de vez o Hull, e aí o City transformou a vitória em goleada. Aos 38, De Bruyne aproveitou cochilo da defesa para tocar na saída do goleiro. Ele mesmo marcou o quarto aos 42, em bela cobrança de falta da entrada da área. Ainda houve tempo para os visitantes fazerem o gol de honra aos 46, com Robertson.

Em Middlesbrough, o time da casa caiu por 2 a 0 diante do Everton, que se classificou graças aos gols de Deulofeu e Lukaku. Pelo mesmo placar, o Stoke City eliminou o Sheffield Wednesday, com gols de Afellay e Bardsley. Na quarta-feira, o Southampton recebe o Liverpool no confronto que definirá o último classificado para as semifinais.