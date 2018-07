Manchester City goleia o Porto e avança na Liga Europa

Nas oitavas, o Manchester City conhecerá nesta quinta quem será o seu adversário. Ele sairá do confronto entre Sporting Lisboa, de Portugal, e Legia Varsóvia, da Polônia. No jogo de ida, em território polonês, houve empate por 2 a 2. Ao Porto, que havia conquistado o título da Liga Europa na temporada passada, resta agora a disputa pelo título do Campeonato Português contra o rival Benfica.

Por ter perdido em casa na partida de ida, o Porto não tinha outra alternativa a não ser atacar o Manchester City. Mas o time português nem teve tempo de fazer alguma coisa. Logo aos 19 segundos de jogo, o atacante argentino Sergio "Kun" Agüero recebeu livre pelo lado direito da área portuguesa e tocou na saída do goleiro brasileiro Helton para abrir o placar.

Com ampla vantagem no marcador global do confronto, o Manchester City tratou de "cozinhar" o jogo e não deixou que o Porto o ameaçasse. Já na segunda etapa, com o time português sem forças para tentar uma reação, ainda mais com a expulsão do zagueiro Rolando, veio a goleada inglesa. O segundo gol saiu aos 31 minutos com o centroavante bósnio Dzeko. O espanhol David Silva fez o terceiro, aos 38, e Pizarro completou a festa em Manchester dois minutos depois.