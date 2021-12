Guardiola não quer saber de euforia no Manchester City: '54 pontos para disputar'

Pela terceira vez na história, o Manchester City fecha o ano na liderança do Campeonato Inglês. E na atual temporada, com ótima vantagem de oito pontos sobre o segundo colocado, Chelsea. Apesar dos números favoráveis, o técnico Pep Guardiola não quer saber de clima de "já ganhou" no elenco com apenas um turno disputado e, por isso, evita euforia.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Brentford, em Londres, jornalistas ingleses questionaram o espanhol se o campeonato já estava decidido e o treinador não gostou nada do questionamento, em sua visão, muito exagerado tamanho o equilíbrio de forças na competição.

"Há 54 pontos para disputar e tantos times difíceis de jogar, então, quando você coloca isso nessa perspectiva, oito pontos de vantagem é ridículo", afirma Guardiola. "Estávamos ganhando por 4 a 0 e, em 20 minutos, estava 4 a 3 há três, quatro dias (contra o Leicester) então a todos vocês, obrigado por suas belas palavras porque vencemos, mas não vou acreditar em nenhuma das palavras sobre quem acha que já está decidido."

O treinador sabe que muita coisa pode ocorrer em 18 rodadas e seu próprio Manchester City serve de exemplo após 10 vitórias seguidas. O atual campeão iniciou dezembro com um ponto atrás do Chelsea e termina com 8 na frente.

De quebra, o City termina o ano como a equipe com maior número de vitórias na história do futebol inglês: 36, somando as duas temporadas. Guardiola sabe que com competidores tão iguais, um outro rival pode repetir o feito e desbancar sua equipe na tabela. Ele pede concentração e humildade a seus atletas.