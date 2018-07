Manchester City inaugura moderna academia de futebol

Depois de anos de construção, o Manchester City finalmente inaugurou nesta segunda-feira sua nova academia de futebol. Trata-se de um moderno e caro projeto desenvolvido em 2008, que será o centro de treinamento da equipe desde as divisões de base até o profissional.

Cerca de 200 milhões de libras (mais de R$ 800 milhões) foram investidas na construção. A Academia de Futebol do City possui 320.000 metros quadrados, com mais de 15 campos para uso da base e dos profissionais. A instalação impressiona pelo luxo e pelos detalhes, uma vez que até o gramado de um dos campos é azul, cor do clube.

Além disso, a academia está localizada bem perto do Etihad Stadium, casa do City. Tudo para disponibilizar as melhores condições para um clube que já se estabeleceu como um dos principais da Inglaterra e da Europa. Atualmente, a equipe é a segunda colocada no Campeonato Inglês e terceira no Grupo E da Liga dos Campeões.