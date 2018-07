Manchester City inscreve atacante Bony na Liga dos Campeões

A Uefa divulgou nesta quinta-feira a atualização da lista de jogadores inscritos pelas 16 equipes classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A principal mudança se deu no Manchester City, com a entrada do recém-contratado Wilfried Bony na vaga que vinha sendo do atacante Stevan Jovetic na fase de grupos da competição.

O atacante marfinense Bony foi contratado na última janela de transferências junto ao Swansea com a intenção de aumentar as opções do Manchester City no setor ofensivo. E ele acabou herdando a vaga do montenegrino Jovetic, que participou de cinco jogos na fase de grupos da Liga dos Campeões, sem marcar gols.

Por quebrar as regras do Fair-Play Financeiro da Uefa, o Manchester City está limitado a inscrever 21 jogadores no torneio, ao invés de 25. O time vai encarar o Barcelona nas oitavas de final, disputando o primeiro duelo em casa no dia 24 de fevereiro.

Como havia anunciado anteriormente, o Real Madrid incluiu o meia norueguês Martin Odegaard, de 16 anos, na sua lista de 25 inscritos, assim como o volante brasileiro Lucas Silva. Eles substituíram Guillermo Varela e Abner. O Schalke 04 será o seu oponente nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Já o Arsenal voltou a incluir o atacante francês Olivier Giroud na sua lista de 25 jogadores. Ele ficou fora da relação de setembro, quando estava contundido, e ficou fora de dois jogos da fase de grupos após se recuperar da contusão. O oponente do time londrino será o Monaco.