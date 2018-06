Manchester City leva multa por confusão na Copa da Inglaterra

O Manchester City foi multado em 50 mil libras (cerca de R$ 223 mil) nesta sexta-feira por causa da confusão envolvendo seus jogadores na eliminação da equipe na Copa da Inglaterra, no dia 19 do mês passado. O time de Josep Guardiola foi batido pelo modesto Wigan, da terceira divisão, nas oitavas de final.

A Associação de Futebol (FA, na sigla em inglês), federação que comanda o futebol inglês, multou o City porque o clube não conseguiu conter seus jogadores na confusão que marcou o jogo durante e após o apito final. Ambos os clubes haviam sido denunciados no caso, mas o Wigan não sofreu punições.

O jogo esquentou ainda no primeiro tempo, quando Fabian Delph levou o cartão vermelho por dar carrinho perigoso em Max Power, do Wigan. Ao fim da partida, torcedores do Wigan invadiram o gramado para comemorar o grande feito junto dos seus jogadores. E alguns deles provocaram atletas do City.

Um dos alvos foi o argentino Sergio Agüero, segundo imagens de televisão. O atacante, contudo, foi contido pelos companheiros de time para evitar maior confusão em campo, na saída do jogo.