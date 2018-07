City leva susto, mas vence Swansea e dorme na liderança do Inglês

Em um jogo com final emocionante, o Manchester City bateu o Swansea por 2 a 1, neste sábado, no Etihad Stadium, e assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês. Após abrir o placar, o time da casa cedeu o empate aos 45 minutos do segundo tempo, mas conseguiu marcar o gol da vitória no lance seguinte.

O triunfo pela 16.ª rodada alçou o City aos mesmos 32 pontos do Leicester, que recebe o Chelsea na segunda-feira. A liderança ainda é ameaçada pelo Arsenal (30 pontos), que enfrenta o Aston Villa fora de casa neste domingo. O Manchester United soma 29 pontos e pode empatar com o arquirrival caso vença o Bournemouth ainda neste sábado.

O primeiro gol teve um gostinho especial para o autor. Aos 26 minutos do primeiro tempo, Bony, que deixou o Swansea em janeiro deste ano, recebeu cruzamento de Jesús Navas e cabeceou para o fundo das redes. Agora o atacante marcou duas vezes em dois jogos contra seu ex-time.

O placar de 1 a 0 parecia certo, quando o Swansea apareceu para buscar o empate aos 45 minutos do segundo tempo. Gomis foi lançado por Fernández e bateu na saída do goleiro Hart, empolgando os visitantes. No entanto, o City conseguiu devolver no lance seguinte e assegurou a vitória. Yaya Touré fez bela jogada pela direita e chutou forte, contou com o desvio no meio do caminho para enganar o goleiro e deu a vitória para os donos da casa.

Na sequência do Campeonato Inglês, o Swansea volta a campo no próximo dia 20 contra o West Ham, em casa. No dia seguinte, o Manchester City viaja a Londres para enfrentar o Arsenal no Emirates Stadium.

OUTROS RESULTADOS

Ainda neste sábado, o Crystal Palace bateu o Southampton por 1 a 0 e manteve viva a perseguição por uma vaga na Liga Europa. E o Watford superou o vice-lanterna Sunderland por 1 a 0, fora de casa.