Manchester City leva susto, mas goleia Brighton e conquista o bicampeonato inglês

Depois de muitas alternâncias na liderança, o Campeonato Inglês finalmente terminou e teve final feliz para o Manchester City. Dependendo apenas de si para confirmar o título, o time de Josep Guardiola fez 4 a 1 no Brighton, de virada, em casa e sagrou-se bicampeão do torneio.

O Manchester City conquistou seu segundo título seguido da competição pois, na classificação final, soma um ponto a mais que o Liverpool, que venceu o Wolverhampton por 2 a 0. Em uma das disputas mais emocionantes dos últimos anos na Inglaterra, o City fechou o torneio com 98 pontos e o Liverpool, com 97.

A conquista do Inglês, a terceira nas últimas sete temporadas e a sexta da história do clube, reafirma o poder no City na Inglaterra e a competência do técnico Josep Guardiola, campeão de todas as ligas nacionais que disputou com Barcelona, Bayern de Munique e, agora, com o Manchester City. Foi necessária uma arrancada espetacular, que contou com 14 vitórias consecutivas, para o time de Manchester tomar do Liverpool a liderança e ser campeão mais uma vez.

O título veio com um susto muito grande. Após falha do goleiro Ederson, o zagueiro Murray cabeceou para o gol e colocou o Brighton em vantagem aos 27 minutos do primeiro tempo. O gol sofrido só trouxe um gosto ainda melhor para o título do City, que não se abateu e tomou o controle da partida rapidamente.

Um dos maiores estrangeiros da história da liga inglesa, o argentino Sergio Agüero empatou o jogo um minuto depois com um chute de esquerda por baixo do goleiro e tranquilizou os torcedores. Aos 38, o zagueiro francês Laporte subiu sozinho para fazer o gol da virada e indicar que a taça não escaparia de Manchester.

Na etapa final, o time de Guardiola marcou mais dois golaços para selar o resultado e coroar a festa. O argelino Mahrez fez o terceiro aos 19 minutos com uma bela finalização da estrada da área, e o alemão Gündogan sacramentou o placar em linda cobrança de falta que entrou no ângulo.

VICE - Brigando pelo título com o City desde o começo do torneio, o Liverpool também venceu. Derrotou o Wolverhampton por 2 a 0 no Anfield, mas os dois gols do senegalês Sadio Mané, marcados um em cada tempo, não foram suficientes pois a equipe de Liverpool fechou o torneio com um ponto a menos que o rival de Manchester. O maior número de empates - sete contra dois do rival - fizeram diferença para que o time do técnico alemão Jürgen Klopp ficasse sem a taça.

Ainda que não tenha conquistado o título inglês, que não vem desde a temporada 1989/1990, a equipe de Klopp ostenta números impressionantes e foi o melhor vice da história da competição. Perdeu apenas uma partida, tem a defesa menos vazada, com 22 gols sofridos, e possui o segundo ataque mais positivo, com 89 gols, atrás apenas do campeão, que marcou 95. Ao todo, o Liverpool ficou 21 minutos com a mão na taça, período em que a equipe já vencia por 1 a 0 e o City ainda não havia virado sobre o Brighton.

O Liverpool ainda segue na fila do Campeonato Inglês, mas tem a chance de voltar a vencer a Liga dos Campeões. Algoz do Barcelona depois de reverter de forma impressionante o confronto das semifinais e fazer 4 a 0 na equipe catalã, o time inglês está na final do maior torneio de clubes da Europa pela segunda vez seguida. Na decisão, marcada para o dia 1º de junho, em Madri, enfrentará outra equipe da Inglaterra, o Tottenham.