Manchester City luta contra a Premier League por alegada violação de regra do fair play financeiro

Tariq Panja, The New York Times

O Manchester City, time de futebol inglês que está prestes a vencer a Premier League pela terceira vez em quatro temporadas, está envolvido em uma batalha legal secreta com a liga sobre se ele cumpria as regras financeiras à medida que se tornava uma das forças dominantes do esporte.

A Premier League está calada desde que confirmou em 2019 que estava examinando as finanças do City alguns meses depois que o semanário alemão Der Spiegel, citando informações internas do clube inglês, disse que o City havia disfarçado o investimento direto de seu proprietário, Sheikh Mansour, como patrocínio e renda.

O time sempre insistiu que não violou nenhum regulamento e na terça-feira novamente denunciou os documentos roubados como "materiais fora de contexto que teriam sido obtidos criminalmente" e, em seguida, publicados como parte de uma "tentativa clara e organizada de danificar a reputação do clube''.

O Manchester gastou milhões de dólares se defendendo desde que as alegações surgiram. Seus advogados estão lutando contra o processo de arbitragem da Liga, argumentando que o clube não terá uma audiência justa, de acordo com documentos. A Premier League não respondeu a um pedido de comentário. O City está contestando a Premier League nos tribunais civis da Grã-Bretanha, onde as audiências foram realizadas a portas fechadas e onde a publicação de material relacionado ao caso foi mantida em sigilo, apesar do intenso interesse público no caso.

Não se sabe o que a Premier League faria se descobrisse que o City violou suas regras. As penalidades em seu livro de regras incluem deduções de pontos nas competições e multas em dinheiro.

O City, apoiado pelo irmão bilionário do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, um dos homens mais ricos do mundo, travou batalha bem-sucedida no ano passado, quando venceu um recurso contra a proibição de dois anos da Liga dos Campeões após ser declarado que tinha violado regras de controle de custos na formação do elenco, de acordo com regras da Uefa.

O clube venceu o caso no Tribunal de Arbitragem com sede na Suíça, depois de convencer os juízes de que as provas contra ele haviam decorrido um prazo. As regras da Premier League não têm prazos semelhantes.

O City só precisa de mais uma vitória para garantir o título do Campeonato Inglês. Ele também está empenhado em garantir sua primeira coroa na Liga dos Campeões. Tem uma vantagem de 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain, outro clube controlado pelo Golfo, antes do segundo jogo decisivo da semifinal em seu próprio estádio.

O caso está ocorrendo em meio a um grande escrutínio dos donos do futebol inglês. Um protesto de torcedores do rivais do City, o Manchester United, fez com que seu jogo contra o Liverpool fosse adiado no domingo, depois que os dois clubes se juntaram ao City e três outras equipes inglesas para se inscrever em uma competição europeia de separação planejada.

Os planos foram abandonados em 48 horas após uma torrente de críticas e ameaças de ação governamental. Mesmo assim, o City ganhou aplausos depois de se tornar o primeiro dos clubes rebeldes ingleses a anunciar que havia desistido do projeto.

A batalha do City contra a Premier League carrega as marcas de sua abordagem no caso da Uefa. Antes de encontrar a salvação por meio de um detalhe técnico nas regras que estabelecem um prazo de cinco anos para as infrações passíveis de punição, o clube tentou que o caso fosse arquivado no CAS antes mesmo de a Uefa ter decidido.

A posição do Manchester City no caso da Premier League é um segundo grande ataque recente às estruturas de governança da liga. O dono do Newcastle iniciou uma ação judicial no outono passado contra os organizadores do torneio, depois que eles não conseguiram liquidar uma venda para o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita.

A relação do City com a Uefa se fortaleceu significativamente desde que apelou com sucesso da proibição da Liga dos Campeões. A entidade resistiu a apelar da sentença do CAS mesmo depois de a Der Spiegel ter publicado novas revelações que pareciam lançar dúvidas sobre algumas das provas fornecidas por um alto funcionário do City ao tribunal.

A Uefa disse ao The New York Times em comunicado que havia buscado uma opinião legal sobre a chance de apelar da decisão do CAS depois que a Der Spiegel publicou novos e-mails. "A visão clara era que tal recurso teria poucas chances de sucesso em forçar o CAS a rever o caso e, na pequena chance que ele fez, a possibilidade de sucesso em uma segunda audiência também foi limitada. Uma opinião semelhante também foi defendida sobre o possível sucesso de uma acusação no âmbito do quadro disciplinar da Uefa", informou a entidade.

Seu presidente, Aleksander Ceferin, elogiou o City pessoalmente, divulgando um comunicado minutos depois que a equipe, no mês passado, foi a primeira a se retirar da tentativa da nova Liga.

Embora as propostas da Superliga continuem a atrair críticas generalizadas, os envolvidos nas negociações insistem que parte do raciocínio por trás delas foi esfriar os gastos excessivos que colocaram em risco o futuro de alguns dos clubes de elite enquanto buscam acompanhar times apoiados por ricos benfeitores, particularmente aqueles controlados pelos Estados-nação do Golfo.

Documentos revisados pelo The Times mostraram que cada equipe teria de enviar informações financeiras detalhadas aos auditores, bem como concordar com as regras que proíbem os proprietários de inflar artificialmente os balanços das equipes. As penalidades para as violações incluíram suspensão ou banimento da competição, bem como milhões de dólares em multas.

Os defensores do City dizem que as regras existentes foram elaboradas para evitar que clubes historicamente dominantes enfrentem a competição de times emergentes. O xeque Mansour investiu mais de US$ 1 bilhão para transformar o City na força dominante do futebol inglês durante grande parte da última década. Sua generosidade foi gasta na aquisição de altos executivos, jogadores e Pep Guardiola, o gerente proeminente de sua geração.

O City também gastou milhões para rejuvenescer o bairro pobre de Manchester, onde faz seus jogos em casa, construindo novas instalações e criando empregos em uma área que sofria com a falta de trabalho.