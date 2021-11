Manchester City mostra qualidade, vence Everton pelo Campeonato Inglês e segue na cola do Chelsea

O Manchester City encheu os olhos dos torcedores com belos lances para vencer o Everton por 3 a 0 neste domingo, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium. O placar foi aberto após um lindo lançamento de João Cancelo concluído por Sterling, antes de ser ampliado por um golaço de Rodri e graças ao oportunismo de Bernardo Silva.

O bonito futebol apresentado deixou levou a equipe comandada pelo treinador Pep Guardiola aos 26 pontos, ainda na vice-liderança. Assim, a perseguição ao líder Chelsea, que está três pontos à frente, com 29, continua. O Everton, por sua vez, é apenas o 11º colocado, com pontos 15 pontos e sem vencer há seis rodadas.

Leia Também Manchester United anuncia demissão de Solskjaer após goleada sofrida para o Watford

O City teve uma atuação muito consistente durante o primeiro tempo, criando jogadas interessantes no campo de ataque desde o início. Enquanto isso, nas arquibancadas, era possível ouvir gritos de homenagem ao atacante Agüero. Diagnosticado com um problema cardíaco, o argentino de 33 anos pode se aposentar dos gramados, conforme especulado pela imprensa europeia nas últimas semanas.

O apoio dos torcedores, claramente, também se estendeu aos jogadores que estavam em campo, o que rendeu bons momentos de pressão. Apesar da superioridade por todo o primeiro tempo, o gol só saiu aos 43 minutos, quando Cancelo acertou um lindo passe de trivela e Sterling recebeu dentro da área para abrir o placar.

Logo no início do segundo tempo, aos nove minutos, outro lindo lance terminou com bola na rede. Rodri soltou uma bomba de fora da área, ao ficar com a a sobra durante o ataque, e ampliou. O jogo ficou mais morno a partir desse momento, mas deu tempo de Bernardo Silva fazer o terceiro aos quarenta minutos. Os brasileiros do City, Fernandinho e Gabriel Jesus, ficaram no banco de reservas e não entraram. Richarlison, do Everton, teve uma atuação apagada.

Agora, o Manchester City se prepara para enfrentar o PSG pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira. Já o Everton joga no domingo que vem, contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês.