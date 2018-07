Manchester City nega contato para contratar Rooney

O técnico Roberto Mancini negou nesta quarta-feira uma aproximação do Manchester City com Wayne Rooney em uma tentativa de contratar o atacante do rival Manchester United. O clube é um das equipas fortemente ligados à especulações sobre uma transferência do astro, que disse ao técnico Alex Ferguson que não pretende renovar o seu contrato com o clube do Old Trafford, que se encerra em 2012.

Mancini disse que o Manchester City não falou com o jogador da seleção inglesa e acredita que Rooney não vai trocar de clube. "Rooney é um grande jogador, mas acho que ele vai permanecer no Manchester United", disse Mancini. "Ele é um bom jogador, ele é um jogador importante para o United".

O treinador evitou comentar sobre a possibilidade de fazer uma proposta por Rooney. "Ele é um jogador do United. Não é correto falar sobre essa situação. Eu tenho respeito por ele, por [Alex] Ferguson [técnico do Manchester United], pelo United. Eu quero falar apenas sobre meus jogadores".

Chelsea e Real Madrid já disseram que eles se interessariam em contratar Rooney se ele confirmasse a sua decisão de deixar o United, reconhecendo a possibilidade de realizar uma proposta na janela de transferências de janeiro. José Mourinho, treinador do Real Madrid, disse na terça-feira que "todo mundo estará interessado" se o United estiver disposto a vender Rooney antes que o seu valor comece a despencar por conta da aproximação do final do seu contrato.

"Se no final do dia o Manchester United decidir que ele vai sair, então me faça uma ligação", disse Mourinho. "Mas eu acredito que ele pertence ao Manchester United, ele pertence aos torcedores do Manchester United, ele pertence a Old Trafford. Eu acredito que ele vai ficar".