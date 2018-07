Manchester City oficializa contratação do atacante argentino Sergio Agüero

MANCHESTER - O Manchester City oficializou nesta quinta-feira a contratação do atacante argentino Sergio Agüero. O ex-jogador do Atlético de Madrid, que já havia antecipado o acerto na quarta, assinou contrato de cinco anos.

O clube inglês não informou os valores envolvidos na negociação, mas a imprensa local especula que o Manchester tenha desembolsado US$ 62 milhões (cerca de R$ 97 mi) para poder contar com o atleta de 23 anos. Para os jornais, o argentino deverá substituir o compatriota Carlos Tevez, de saída do clube.

Em entrevista ao site do Manchester, Agüero disse se sentir preparado para se adaptar ao futebol inglês. "Não acredito que terei problemas para me adaptar ao time. Obviamente vou dar o meu melhor para atender às ordens do treinador", disse o atacante, que marcou 74 gols em 175 jogos disputados na Espanha.

Empolgado com a transferência, o argentino previu um futuro de muitos títulos no Manchester. "Acho que somos um time que estará brigando pelos grandes troféus todos os anos no futuro", comentou.

Agüero poderá fazer sua estreia no time inglês já no final de semana, na Dublin Super Cup, torneio amistoso que contará ainda com o Celtic e a Inter de Milão. O argentino é o terceiro reforço do Manchester para a temporada. Antes dele, chegaram os zagueiros Gael Clichy, do Arsenal, e Stefan Savic, do Partizan Belgrado.