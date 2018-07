Manchester City oficializa contratação do lateral francês Mendy

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a contratação do lateral-esquerdo Benjamin Mendy, que defendeu o Monaco na última temporada do futebol europeu. Não foram divulgados detalhes financeiros da transação, mas a imprensa inglesa afirma que o clube vai desembolsar cerca de 52 milhões de libras (quase R$ 214 milhões) pelo jogador.

Caso isso se confirme, Mendy se tornaria a terceira maior transferência desta janela, atrás apenas das vendas dos atacantes Romelu Lukaku, que trocou o Everton pelo Manchester United, e Álvaro Morata, vendido pelo Real Madrid ao Chelsea.

Campeão francês, Mendy chega ao clube inglês com um contrato de cinco anos e é o quarto reforço de peso para o setor defensivo do time de Pep Guardiola, que já tinha anunciado na atual janela a chegada de Kyle Walker, do Tottenham, de Danilo, do Real Madrid, e de Ederson, do Benfica.

"Estou muito feliz de chegar ao Manchester City", disse Mendy, ao site oficial do clube. "É um dos principais times da Europa e, com Pep Guardiola, é uma equipe comprometida com um estilo ofensivo. Tenho certeza que teremos sucesso nos próximos anos".

Aos 23 anos, o lateral também já passou pelo Le Havre, clube da segunda divisão francesa, e pelo Olympique de Marselha, onde jogou três temporadas e chamou a atenção dos grandes clubes do continente.

Semifinalista da última Liga dos Campeões, o Monaco já vendeu três de seus principais jogadores para o futebol inglês nesta janela de transferências. Além de Mendy, Bernardo Silva também vai defender o Manchester City, enquanto Bakayoko vestirá a camisa do Chelsea.