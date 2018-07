Manchester City oficializa empréstimo de Joe Hart ao Torino

Terminou a "dança das cadeiras" entre goleiros promovida por Pep Guardiola. Nesta quarta-feira, o Torino confirmou oficialmente a contratação por empréstimo de Joe Hart, que pertence ao Manchester City e atua pela seleção inglesa.

O acordo entre Torino e Manchester City, que também oficializou o negócio, será válido até o final desta temporada do futebol europeu. Os clubes não confirmaram os detalhes, mas a imprensa europeia especula que o time inglês pagará 60% do salário do atleta.

Ao assumir o Manchester City, Guardiola sinalizou que Hart não o agradava - o titular da Inglaterra, inclusive, perdeu o posto para o contestado Willy Caballero. O clube, então, apostou suas fichas no chileno Claudio Bravo. Na iminência de perder seu goleiro, por sua vez, o Barcelona contratou Jasper Cillessen, do Ajax e da seleção holandesa.

O Torino, por fim, vendo que Hart estava em segundo plano, aproveitou-se da situação. "Joe Hart é um goleiro com uma experiência considerável no Manchester City e na seleção inglesa, na qual estreou quando tinha apenas 21 anos. Sua transferência para o Torino nos deixa orgulhosos e mostra nossa boa vontade em construir um time mais competitivo", comentou Urbano Cairo, presidente do clube italiano.

Já o goleiro reconheceu: "Repentinamente, minha carreira teve uma mudança importante. Assinar com o Torino veio no momento certo e da maneira certa. Estou muito empolgado para me desafiar em uma importante e bonita liga como o Campeonato Italiano".

Após ter assinado com o Torino, Joe Hart se reapresenta à seleção inglesa, que se prepara ao início das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A equipe nacional enfrenta a Eslováquia, domingo, fora de casa, na cidade de Trnava.