Manchester City oficializa ida de Maicon para a Roma

Ao oficializar a saída de Maicon, o City destacou que o jogador optou por seguir a sua carreira na Itália após perder espaço na disputa por um lugar no time diante da concorrência com Pablo Zabaleta e Micah Richards, que estavam na frente dele na preferência do técnico Manuel Pellegrini, recém-contratado pelo clube inglês.

Titular da lateral direita do Brasil na Copa do Mundo de 2010, Maicon tentará trilhar uma nova passagem de sucesso pelo futebol italiano, depois de ter defendido a Inter de Milão durante seis anos e conquistado quatro títulos, sendo um deles da Liga dos Campeões e outro do Mundial de Clubes da Fifa.

Oficializado como reforço, Maicon assinou um acordo para defender a Roma por duas temporadas e já está treinando em seu novo clube. Depois de rescindir o seu contrato com o City de forma amigável, o brasileiro teria aceitado reduzir o seu salário na Inglaterra para defender a equipe italiana, segundo noticiou a imprensa italiana.