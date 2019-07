Manchester City oficializa Rodri e assina por cinco anos com volante espanhol

Um dia após pagar a cláusula de rescisão junto ao Atlético de Madrid, o Manchester City oficializou nesta quinta-feira a contratação do volante espanhol Rodri, adquirido por 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões) e revelou ter assinado um acordo válido por cinco temporadas com o jogador.

O pagamento da cláusula de rescisão deixou Rodri sendo uma das mais caras contratações da história do Manchester City. "Ele trabalha duro defensivamente, se coloca bem para receber a bola e a usa bem quando tem a posse", disse o diretor de futebol do clube inglês, Txiki Begiristain. "Ele se encaixa perfeitamente na equipe de Pep Guardiola e estamos confiantes de que será um sucesso."

A contratação de Rodri, de 23 anos, era vista como um dos principais desejos do técnico Pep Guardiola na atual janela de transferências, sendo que o meio-campista é apontado como concorrente, futuro substituto e sucessor do volante brasileiro Fernandinho, de 34 anos.

Rodri iniciou a sua carreira profissional no Villarreal, depois se transferindo para o Atlético de Madrid em 2018. Ele também possui experiência pelas seleções de base da Espanha, tendo feito a sua estreia pela equipe principal no ano passado - são seis partidas disputadas desde então.

Com o anúncio, Rodri se torna a segunda contratação do City nesta janela de transferências, após o clube confirmar na quarta-feira a chegada do lateral-esquerdo espanhol Angeliño, que estava no PSV Eindhoven. Com eles, o time buscará o tricampeonato inglês.

"Não são apenas os títulos que eles ganharam, mas o jeito que eles conseguiram, jogando futebol ofensivo em todos os momentos", disse Rodri. "É um estilo que me excita, assim como as ambições do clube", acrescentou o espanhol, que vestirá a camisa de número 16 no Manchester City.