Manchester City paga cláusula de rescisão de R$ 305 milhões para contratar Rodri

O meio-campista espanhol Rodri será o próximo reforço do Manchester City. Nesta quarta-feira, o Atlético de Madrid comunicou que o clube inglês depositou o valor da cláusula pra rescisão do contrato do jogador, estimada em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 305 milhões), para adquiri-lo.

"La Liga (a liga espanhola) comunicou nesta quarta-feira o Atlético de Madrid que Rodrigo Hernandez, representado por um procurador, e representantes do Manchester City compareceram à sede da entidade futebolística a fim de exercer a cláusula de rescisão do jogador. O Manchester City depositou o valor da cláusula de rescisão em nome do jogador. Desta forma, o jogador rescindiu unilateralmente o contrato de trabalho que o vinculava ao nosso clube até 30 de junho de 2023", anunciou o Atlético de Madrid em um comunicado oficial.

O Manchester City, porém, ainda não oficializou a contratação de Rodri, o que deverá ocorrer após o clube submeter o jogador aos exames médicos necessários para assinatura do vínculo. Mas, ao fazê-lo, tornará essa aquisição uma das mais caras da história do clube inglês.

A contratação de Rodri era vista como um dos principais desejos do técnico Pep Guardiola na atual janela de transferências, sendo que o meio-campista, de 23 anos, é visto como concorrente e futuro substituto e sucessor do volante brasileiro Fernandinho, de 34 anos.

Rodri iniciou a sua carreira profissional no Villarreal, depois se transferindo para o Atlético de Madrid em 2018. Ele também possui experiência pelas seleções de base da Espanha, tendo feito a sua estreia pela equipe principal em 2018.