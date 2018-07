Manchester City passa aperto, mas se classifica na Copa da Inglaterra

O Manchester City passou sufoco, mas conseguiu evitar um vexame neste domingo na Copa da Inglaterra graças a James Milner. Depois de terminar o primeiro tempo perdendo para o Sheffield Wednesday, da segunda divisão inglesa, por 1 a 0, o time conseguiu a virada e avançou para a quarta fase da tradicional competição ao triunfar por 2 a 1.

Atuando em casa, o Manchester City ficou em desvantagem no começo da partida, aos 14 minutos, quando Atdhe Nuhiu abriu o placar do jogo para o Sheffield Wednesday. E a reação do time da casa só veio no segundo tempo.

Milner empatou a partida aos 21 minutos e evitou a realização de um novo confronto com o time da segunda divisão inglesa apenas aos 45 minutos, quando marcou o seu segundo gol na partida. Em ambos os lances, ele recebeu passes do espanhol David Silva.

A maior surpresa do domingo foi a eliminação do Queens Park Rangers, que caiu em casa ao perder por 3 a 0 para o Sheffield United, em casa. Em duelos com times da quinta divisão, o Crystal Palace e o Stoke City avançaram ao derrotarem o Dover por 5 a 0 e o Wrexan por 3 a 1, respectivamente.

Já o Southampton, que faz boa campanha no Campeonato Inglês, só empatou com o Ipswich Town por 1 a 1, em casa, e terá que enfrentar novamente o time da segunda divisão, mas agora como visitante.

Também neste domingo, o Aston Villa avançou para a próxima fase da Copa da Inglaterra ao derrotar o Blackpool, da segunda divisão do futebol inglês, por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Sunderland sobre o Leeds United, também da segunda divisão.