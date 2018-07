Manchester City perde de virada para o Everton no Inglês O Manchester City perdeu a chance de abrir uma confortável vantagem na quarta colocação do Campeonato Inglês. Neste sábado, a equipe perdeu para o Everton por 2 a 1, fora de casa, e segue correndo algum risco de não obter uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Com o tropeço, o City segue com 62 pontos, sete à frente de Liverpool e Tottenham. Já o Everton é o sétimo, com 51 pontos.