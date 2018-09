Manchester City perde do Lyon com falha de Fernandinho; Bayern supera Benfica

Apontados como dois potenciais candidatos ao título da Liga dos Campeões da Europa, Manchester City e Bayern de Munique começaram de modo bem diferente a competição. Em casa, o time inglês foi surpreendido ao perder para o Lyon por 2 a 1, pelo Grupo F, enquanto o Bayern de Munique não teve muitos problemas para fazer 2 a 0 no Benfica, mesmo atuando em Portugal, pela chave E, nesta quarta-feira.

Sem poder contar com o suspenso Pep Guardiola para comandá-lo do banco de reservas, o Manchester City iniciou o duelo com três brasileiros como titulares - Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus -, enquanto o Lyon começou a partida com Marcelo e Rafael na sua escalação. E o time francês, com grande atuação de Fekir, foi letal para aproveitar as falhas da equipe inglesa, uma delas de Fernandinho.

E foi o Manchester City que começou melhor o duelo, tendo, inclusive, acertado a trave com Laporta nos minutos iniciais. Só que acabou sendo surpreendido aos 25 minutos, quando errou um passe na intermediária, que foi aproveitado por Fekir. Ele avançou pela direita e cruzou rasteiro. Delph falhou ao tentar cortar a bola, que sobrou para Cornet bater cruzado, fazendo 1 a 0.

O Manchester City até tentou reagir e teve um gol anulado de Gundogan, por impedimento. Mas acabou pagando caro por novo erro, dessa vez de Fernandinho. Aos 43 minutos, Fekir roubou a bola do brasileiro, tabelou e bateu rasteiro, da entrada da área, para ampliar a vantagem do time francês.

O cenário de surpresa quase foi ampliado aos 14 minutos da etapa final, quando Depay acertou a trave. Mas o Manchester City enfim conseguiu transformar a sua maior posse de bola em gol. Logo após trocar Gabriel Jesus por Agüero, Sané fez jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para Bernardo Silva, que bateu cruzado, diminuindo a desvantagem do time inglês aos 21 minutos. A partir daí, impôs pressão, mas não conseguiu arrancar o empate.

No outro jogo do Grupo F da primeira rodada da Liga dos Campeões, disputada mais cedo, Shakhtar Donetsk e Hoffenheim empataram por 2 a 2. Na segunda rodada, em 2 de outubro, o Manchester City buscará a reabilitação na Alemanha, diante do Hoffenheim. No mesmo dia, o Lyon vai receber o Shakhtar.

Bayern vence o Benfica

No Estádio da Luz, o Bayern começou a construir a sua vitória sobre o Benfica logo aos dez minutos do primeiro tempo com o gol marcado pelo atacante polonês

Robert Lewandowski, após cruzamento de Alaba. E o português Renato Sanches, adquirido junto ao Benfica em 2016, definiu o placar de 2 a 0 com o gol marcado aos nove minutos da etapa final, após bola levantada por James Rodríguez.

Antes, no outro duelo da quarta-feira pelo Grupo E, o Ajax venceu fácil o AEK Atenas por 2 a 0. A segunda rodada da chave está marcada para o dia 2 com os jogos AEK x Benfica e Bayern x Ajax.