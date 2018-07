Manchester City perde e complica posição no Campeonato Inglês

O City saiu na frente graças a Yaya Touré, mas Sylvain Distin conferiu o gol de empate de cabeça aos 20 minutos da etapa complementar contra seu ex-time, e Leon Osman fechou o placar a sete minutos do final, dando ao Everton sua sétima vitória nos últimos oito confrontos entre as duas equipes e fazendo os torcedores do City suarem frio diante dos três jogos decisivos.

O City, que enfrenta o Stoke City na final da FA Cup na semana que vem, está em quarto com 62 pontos em 35 partidas. O quinto colocado Liverpool tem 55 pontos com o mesmo número de jogos e o Tottenham Hotspur, que recebe o Blackpool neste sábado, soma 55 pontos após 34 partidas. O City recebe os Spurs na terça-feira.

O Arsenal, que visita o Stokes no domingo, tem 67 pontos, o Chelsea está em segundo com 70 e o Manchester United lidera a tabela com 73 pontos na véspera do decisivo confronto dos dois últimos no domingo.

O West Ham United pôs fim a uma série de derrotas com um empate de 1 x 1 em casa com o Blackburn Rovers, mas continua na lanterna e caminha para o rebaixamento.