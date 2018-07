Manchester City perde e fica longe da luta por título no Inglês

LIVERPOOL - O Manchester United ainda nem entrou em campo na 30ª rodada do Campeonato Inglês, mas mesmo assim está um pouco mais perto da conquista do título nacional. Neste sábado, na abertura da rodada, o Manchester City perdeu por 2 a 0 para o Everton, em Liverpool, no Goodison Park e ficou ainda mais distante da luta pela liderança da competição.

Com a derrota, o Manchester City permanece na segunda colocação no Campeonato Inglês, com 59 pontos, 12 pontos atrás do rival e líder Manchester United, que vai enfrentar o Reading ainda neste sábado. Já o Everton chegou aos 48 pontos, na quinta colocação, e voltou a sonhar com uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, mas ainda pode ser ultrapassado por Arsenal e Liverpool neste sábado.

Em casa, o Everton dominou as ações iniciais da partida, chegou a ter um gol de Mirallas anulado e abriu o placar da partida aos 32 minutos. Osman recebeu passe de Coleman e finalizou de três dedos. A bola entrou no ângulo da meta defendida por Hart. Em desvantagem, o Manchester City tentou pressionar o time de Liverpool, mas o primeiro tempo terminou com o Everton em vantagem.

A segunda etapa foi equilibrada, com o time visitante buscando o empate, enquanto o Everton não permaneceu apenas na defesa e conseguiu criar algumas chances de gol. Nos minutos finais, o Manchester City sufocou o adversário, mas não conseguiu marcar e ainda foi vazado nos instantes finais.

Aos 48 minutos, em contra-ataque rápido, Fallaini passou para Jelavic que chutou cruzado. A bola desviou em Clichy e encobriu Hart, definindo a vitória por 2 a 0 do Everton.