Manchester City perde e fica mais longe do título inglês

Com 62 pontos somados até agora, o Manchester United já tem nove de vantagem sobre o Manchester City, que ficou estacionado nos 53 após a derrota para o Southampton. E o título inglês parece estar restrito aos dois, pois o terceiro colocado Chelsea passou a ter apenas 49 pontos com a vitória deste sábado sobre o Wigan (4 a 1).

Mesmo diante de um time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês - o Southampton está em 15º lugar, agora com 27 pontos -, o Manchester City decepcionou no jogo válido pela 26ª rodada. Os donos da casa abriram o placar logo aos sete minutos, com Puncheon, e fizeram 2 a 0 aos 22, após o gol marcado por Steven Davis.

O Manchester City até que esboçou uma reação aos 39 minutos, quando Dzeko diminuiu a desvantagem. Mas o Southampton definiu o placar aos três do segundo tempo, após Gareth Barry marcar gol contra e fazer 3 a 1. Agora, resta ao atual campeão inglês ficar na torcida por um tropeço do rival Manchester United no jogo deste domingo.

Além de Manchester United x Everton, o Campeonato Inglês terá outro jogo neste domingo: Aston Villa x West Ham. E na segunda-feira ainda haverá Liverpool x West Bromwich para encerrar a 26ª rodada.