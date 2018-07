Manchester City perde outro amistoso na África do Sul

Com a derrota, começa mal a trajetória do chileno Manuel Pellegrini no City. É bem verdade que o treinador rodou bastante jogadores nestas duas partidas, mas duas derrotas para equipes sul-africanas não eram esperadas. Para consolar, o clube inglês assinou nesta quinta com o atacante Jovetic, destaque da Fiorentina.

O AmaZulu saiu na frente com Ndulula, que aproveitou saída de jogo errada, driblou o goleiro Joe Hart e tocou para o gol vazio aos 21 minutos. O City até empatou cinco minutos depois com James Milner, que encheu o pé após cruzamento da esquerda, mas voltou a ficar atrás no placar quando Nyadombo fez o segundo dos sul-africanos, de pênalti, já aos 44 minutos do segundo tempo.

Apesar da derrota do City, ao fim da partida o clima era de festa de ambos os lados. Os jogadores das duas equipes se juntaram para exibir uma faixa escrita "Feliz 95.º aniversário, Sr. Mandela", homenageando o ex-presidente sul-africano e principal símbolo da luta contra o Apartheid.