Manchester City planeja aumentar capacidade de estádio

MANCHESTER - A direção do Manchester City revelou nesta sexta-feira a intenção de ampliar o Etihad Stadium, que atualmente possui capacidade para 47,5 mil espectadores. Caso consiga obter a permissão para realizar as obras, o clube poderá passar a ter o terceiro maior estádio entre os clubes que disputam o Campeonato Inglês.

De acordo com Pete Bradshaw, diretor de desenvolvimento de infraestrutura e de responsabilidade corporativa do Manchester City, a "crescente demanda de torcedores" é a razão por trás da proposta de expansão do Etihad Stadium.

Se o Manchester City receber o sinal verde, a capacidade pode ser aumentada para cerca de 60 mil espectadores atrás apenas dos estádios de Manchester United e Arsenal, que possuem o Old Trafford, com capacidade para 75,8 mil pessoas, e o Emirates Stadium, que pode receber 60,3 mil pessoas, respectivamente.

O Manchester City tornou público seus planos através de uma exposição, no estádio, como parte de uma consulta aos torcedores, moradores de Manchester e interessados. O clube tem a intenção de apresentar o pedido de ampliação para o município em dezembro.