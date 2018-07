Manchester City pode liderar Inglês antes da parada do Natal

Pela primeira vez em 81 anos, o Manchester City pode ser o líder do Campeonato Inglês antes da pausa do Natal. Mas será que eles podem manter o ritmo e conquistar o título da competição?

A nevasca que impediu a realização dos jogos Chelsea x Manchester United e Arsenal x Stoke City neste final de semana, além de muitos outros, ajudou ao Manchester City que enfrenta o Everton na segunda de noite, se o clima permitir. Todos os jogadores do clube vão fazer o que puderem para que a partida aconteça já que a liderança está em jogo.

O Manchester United, que tem uma partida a menos, está na liderança com 34 pontos, com Arsenal e City com 32 e o Chelsea com 31.

A possibilidade de liderança do City na parada de Natal motivou os torcedores, que já estão criando cantos de guerra para o evento.

O time acabou em quinto na temporada passada, o melhor resultado desde 1992, quando eles também terminaram em quinto. Eles ficaram em quarto em 1978, foram vice atrás do Liverpool em 1977 e precisam ir até 1968 para ver a sua primeira conquista do título -- apenas a segunda ocasião que isto aconteceu depois da primeira conquista em 1937.

Quando o assunto é liderança na parada de Natal, o City precisa voltar até 1929.

Nas 18 temporadas completas desde a criação do atual Campeonato Inglês em 1992, o time que foi líder na parada do Natal conquistou o título em apenas sete ocasiões.

Toda a empolgação dos torcedores do Man City está na expectativa de que o time vença o Everton na segunda, o que está longe de ser garantido, já que o time treinado por David Moyes venceu nos três últimos conflitos entre os times.

No entanto, o fato que o Man City pode conquistar o título mostra que os recursos quase infinitos do clube tornaram as suas perspectivas reais.

O seu principal jogador segue sendo o artilheiro com 10 gols Carlos Tevez, que deve jogar na segunda e aparecer pela primeira vez frente aos torcedores do time desde que pediu que fosse negociado pelo time.

Tevez divide as opiniões entre os torcedores. Alguns estão furiosos com ele pelo o que consideram como "traição" e "ganância" do argentino, enquanto outros estão dispostos a perdoar tudo se ele conseguir ajudar a acabar com as décadas sem títulos.

Os companheiros de time do atacante, no entanto, valorizam a sua presença. O zagueiro Micah Richards disse: "Nós precisamos dele no nosso time se queremos conquistar o que definimos como objetivo. Ele é nosso jogador principal e nosso capitão. Carlos é o nosso jogador especial."