Manchester City pode ser suspenso da Liga dos Campeões por um ano

Atual bicampeão inglês, o Manchester City pode ser banido de participar de competições organizadas pela Uefa por um ano. A informação foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal "New York Times".

De acordo com a publicação, o comitê que investiga o City por possíveis violações ao Fair Play Financeiro deve sugerir à Uefa a suspensão por um ano. A investigação acontece há quatro meses envolvendo profisionais da Uefa e da FA (Associação de Futebol da Inglaterra).

A próxima Liga dos Campeões da Europa tem início em junho de 2020. Caso seja punido, é provável que o City ainda participe da edição em 2020/21, porque o clube precisa ter tempo para recorrer à Corte Arbitral do Esporte.

A investigação sobre o City foi divulgada pela Uefa em março. Na ocasião, o clube negou infrações:

"O Manchester City recebe a abertura de uma investigação formal da Uefa como uma oportunidade para clarear as especulações resultantes da pirataria ilegal e da publicação fora do contexto de emails do clube. A acusação de irregularidades financeiras é totalmente falsa. As contas publicadas do clube estão completas", alegou o clube em março.