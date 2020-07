Manchester City precisa de reestruturação para disputar título, diz Guardiola

O Manchester City deve se reconstruir para desafiar o Liverpool pelo título da Premier League na próxima temporada, disse o técnico Pep Guardiola. O reinado do City como campeão terminou após derrota para o Chelsea na semana passada, deixando o Liverpool com uma liderança insuperável.

Guardiola, cuja equipe enfrentará o Liverpool no Etihad Stadium ainda nesta quinta-feira, afirmou que a necessidade de reconstrução é algo que todos os clubes enfrentam. “Temos que reconstruir. Isso acontece em clubes de todo o mundo”, disse ele. “Temos que aceitar isso e tomar as decisões corretas para tentar manter o nível que temos. Temos jogadores excepcionais, mas após o término da temporada, refletiremos.”

O City já sofreu 10 gols a mais no campeonato do que em toda a campanha vencedora do título da última temporada, e ainda restam sete jogos. O meio-campista Fernandinho, de 35 anos, e o atacante Sergio Aguero, de 32, ficarão sem contrato no final da próxima temporada, enquanto David Silva, capitão de 34 anos, vai embora no final do campeonato.

“Fernandinho e Sergio ainda têm um ano”, declarou Guardiola. “Não sei se eles vão renovar ou não. Alguns jogadores precisam ser substituídos, mas não é um desastre ou uma coisa ruim, faz parte do futebol”, completou.

Guardiola também defendeu a decisão de vender o meia-atacante Leroy Sané ao Bayern de Munique, dizendo: “Se os caras não querem ficar, precisam sair.”