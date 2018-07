Manchester City promete lutar até o fim por título no Inglês

MANCHESTER - A derrota para o Liverpool por 3 a 2, domingo, em Anfield Road, deixou o Manchester City sem depender das suas forças para conquistar o título do Campeonato Inglês. Mesmo assim, o zagueiro argentino Martin Demichelis garantiu que o time não vai desistir da briga para voltar a ser campeão nacional enquanto tiver chances.

"Vamos lutar até o fim. Ninguém deixou o estádio pensando que eles foram campeões. Obviamente não estamos satisfeitos com o resultado, mas sabemos que temos ainda tem jogos pela frente. Vamos fazer o que pudermos para ganhar e esperar que eles possam cometer erros. Esperemos que vamos ganhar o resto dos jogos e haverá alguns erros de Liverpool", disse Demichelis à City TV.

Com os resultados do fim de semana, o Liverpool lidera o Campeonato Inglês com 77 pontos, dois a mais do que o Chelsea. O Manchester City é o terceiro, com 70 pontos, mas com dois jogos a menos do que os seus principais oponentes.

O time ainda tem seis jogos a disputar no Campeonato Inglês e pode se inspirar no que fez em 2012, quando tirou uma vantagem de oito pontos do rival Manchester United para ser campeão também em seis partidas. Agora, nessa nova série decisiva, o Manchester City terá pela frente Sunderland, West Bromwich, Crystal Palace, Everton, Aston Villa e West Ham.