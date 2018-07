Manchester City prorroga contrato de Dzeko até 2018

Depois do sucesso da última temporada, quando conquistou o título do Campeonato Inglês, o Manchester City vem tratando, gradativamente, de assegurar a permanência de seus principais jogadores por um longo período. Nesta quarta-feira, foi a vez do atacante bósnio Edin Dzeko assinar a prorrogação do contrato com o clube, fazendo um novo vínculo de quatro anos, até 2018.

Antes dele, outros três jogadores importantes do elenco já haviam feito algo similar nos últimos dias: o zagueiro belga Vincent Kompany, o meia espanhol David Silva e o atacante argentino Sergio Agüero - todos assinaram novos contratos com duração até 2019.

Assim, o Manchester City vai assegurando a manutenção de uma base vencedora por muitos anos. Contratado em 2011, junto ao Wolfsburg, da Alemanha, Dzeko disse nesta quarta-feira que o clube inglês agora "é uma segunda casa para mim". "Ficar aqui foi uma decisão fácil de tomar, não vejo melhor lugar para estar", afirmou o bósnio de 28 anos.